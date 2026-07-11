Centinaia di serpenti velenosi sono stati visti fuggire tra le strade allagate di un villaggio nella regione del Guangxi, in Cina. Le autorità hanno raccomandato alla popolazione di non toccarli. Le immagini mostrano rettili, alcuni potenzialmente mortali, che nuotano tra le vie sommerse. La fuga dei serpenti si è verificata a causa delle abbondanti piogge che hanno provocato inondazioni nella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi delle forze di soccorso.

Sono diventate virali le immagini che ritraggono centinaia di rettili, alcuni mortali, che nuotano liberi tra le vie di un villaggio sommerso dall’acqua, in Cina, nella regione del Guangxi. Tutto è iniziato lunedì scorso 6 luglio a Hengzhou, città di circa un milione di abitanti nella regione autonoma del Guangxi, nel sud della Cina. Le piogge torrenziali portate dal tifone Maysak hanno fatto crollare parzialmente una diga, riversando enormi quantità d’acqua sul villaggio di Liulan e travolgendo un allevamento di serpenti. Il bilancio è impressionante: tra gli 800 e i 900 serpenti sono scappati dalla struttura, secondo quanto riportato dal Global Times. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Centinaia di serpenti velenosi in fuga tra le strade allagate di un villaggio: le immagini incredibili dalla Cina. Le autorità alla popolazione: “Non toccateli” – IL VIDEO

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Temi più discussi: Cina, 900 serpenti fuggono da un allevamento travolto dall’alluvione. Ci sono anche cobra velenosi; Serpenti in fuga dall'allevamento in Cina dopo le alluvioni, tra i 900 esemplari scappati anche cobra velenosi; Tifone e alluvioni in Cina, oltre 800 serpenti scappano da un allevamento e finiscono tra le strade allagate; Le immagini di serpenti che alzano la testa come il mostro di Loch Ness stanno causando inquietudine in Cina.

Tifone e alluvioni in Cina, oltre 800 serpenti scappano da un allevamento e finiscono tra le strade allagateLe alluvioni causate in Cina dal tifone Maysak hanno sommerso un allevamento nel Guangxi: oltre 800 serpenti sono fuggiti tra le strade e i campi allagati, tra cui anche alcuni cobra. msn.com

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Cina, oltre 900 cobra e serpenti velenosi fuggono da un allevamento travolto dalle alluvioniSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... lastampa.it