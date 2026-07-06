Il super tifone Bavi ha attraversato lunedì l’isola di Rota, nel Pacifico occidentale, vicino a Guam. Durante il passaggio sono stati registrati venti superiori ai 240 kmh e piogge che hanno superato i 51 centimetri. Le Isole Marianne Settentrionali hanno subito intense precipitazioni e raffiche di vento molto forti, che hanno causato danni e allagamenti.

Il super tifone Bavi lunedì ha attraversato la piccola isola statunitense di Rota nel Pacifico occidentale, vicino Guam. Il suo passaggio ha portato venti molto forti e piogge torrenziali sulle Isole Marianne Settentrionali. Danni e conseguenze del tifone Bavi. Il ciclone, classificato come super tifone a causa dei venti massimi di 241 kmh raggiunti, è equivalente a una tempesta di categoria 4 di fascia alta o di categoria 5. Mentre erano previsti venti fino a 290 chilometri orari, le autorità di Rota hanno segnalati «danni ingenti». Lou Rosario, responsabile dell’informazione pubblica del Centro operativo municipale di Rota, ha dichiarato: «Stiamo resistendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Super tifone Bavi: previsti oltre 51 centimetri di pioggia e venti oltre i 240km/h

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