Contributi scuole paritarie in Sicilia per l’anno scolastico 2025 26 | al via le domande per i fondi regionali Scadenza il 31 luglio

Le scuole paritarie in Sicilia possono presentare domanda per i contributi regionali destinati all’anno scolastico 202526. La Regione ha aperto le procedure con la Circolare numero 23 del 3 luglio 2026, diffusa dal Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 31 luglio.

La Regione Siciliana apre le procedure per il sostegno economico agli istituti scolastici paritari dell’isola. Le istruzioni operative sono contenute nella Circolare numero 23 del 3 luglio 2026, diffusa dal Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio. Il documento chiarisce le modalità di accesso alle risorse previste per l’anno scolastico 20252026, indicando scadenze, criteri di assegnazione e documenti necessari per istruire la pratica. La trasmissione della documentazione deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo istituzionale del Servizio scuole non statali. Le... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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