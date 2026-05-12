Ciclone Harry al via le domande per le agevolazioni alle imprese

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi è possibile presentare le domande per le agevolazioni destinate alle imprese colpite dal ciclone Harry attraverso la piattaforma Irfis. La misura, finanziata dal Fondo Sicilia, mira a offrire supporto alle aziende danneggiate dal maltempo. La procedura online permette alle imprese di accedere alle agevolazioni previste, con le domande che devono essere presentate seguendo le indicazioni fornite sulla piattaforma.

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Aperta da oggi la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry. L'intervento, promosso dalla Regione, punta a sostenere la ripresa economica e produttiva delle attività danneggiate attraverso un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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