Ciclone Harry al via le domande per le agevolazioni alle imprese

Da oggi è possibile presentare le domande per le agevolazioni destinate alle imprese colpite dal ciclone Harry attraverso la piattaforma Irfis. La misura, finanziata dal Fondo Sicilia, mira a offrire supporto alle aziende danneggiate dal maltempo. La procedura online permette alle imprese di accedere alle agevolazioni previste, con le domande che devono essere presentate seguendo le indicazioni fornite sulla piattaforma.

Aperta da oggi la piattaforma Irfis per la presentazione delle domande relative alla misura del Fondo Sicilia destinata alle imprese colpite dal ciclone Harry. L'intervento, promosso dalla Regione, punta a sostenere la ripresa economica e produttiva delle attività danneggiate attraverso un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ciclone Harry e frana di Niscemi, via alle domande per gli aiuti alle imprese: fino a 400 mila euro tra fondi perduti e prestitiSi apre la fase della ricostruzione per le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi.

Ciclone Harry, Regione: titoli di alcuni articoli non fondati, le risorse per i primi ristori alle imprese sono sufficienti La piattaforma della Regione, attualmente attiva attraverso l’Irfis, è finalizzata esclusivamente all’erogazione del primo ristoro, in coerenza con...

Argomenti più discussi: Ciclone Harry, al via le indennità per i lavoratori autonomi dell’Isola - L'Unione Sarda.it; Danni del ciclone Harry e frana di Niscemi, via libera alle modifiche: più semplice l’accesso agli aiuti per le imprese; Ciclone Harry, via libera agli indennizzi. Ecco come richiederli; Ciclone Harry, il Consiglio Comunale approva la mozione per sgravi fiscali e sostegni agli stabilimenti balneari.

Il Consiglio regionale boccia la proposta del Pd di destinare i fondi del Ponte sullo Stretto ai danni del ciclone Harry x.com

La Regione Calabria vara due leggi a sostegno dei balneari: la competenza ai Comuni. Le nuove norme prevedono misure straordinarie per la stagione balneare 2026 reddit

Ciclone Harry e frana di Niscemi, al via le domande per le agevolazioni sugli investimenti delle impreseAperta la piattaforma Irfis per presentare le istanze. Schifani: Inizia la fase della ripartenza e della ricostruzione ... blogsicilia.it