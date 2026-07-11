Nella quinta giornata degli Europei U23Juniores di ciclismo su pista a Cottbus, l’Italia ha conquistato un oro e un argento. La squadra italiana ha ottenuto due medaglie, portando a cinque il totale di podi finora conquistati durante la competizione. La rassegna si concluderà domani.

L’Italia continua a mietere soddisfazioni e centra altri due podi negli Europei Under 23Juniores di ciclismo su pista, rassegna che si concluderà domani a Cottbus. Sono Mattia Predomo, vincitore del titolo continentale nella sprint maschile, e Davide Stella, medaglia d’argento nell’Omnium Under 23, a rimpinguare ulteriormente il bottino azzurro. Nella sprint maschile Under 23 Mattia Predomo si laurea Campione d’Europa di categoria davanti a Nikita Kiriltsev, battuto in due prove. Completa il podio il ceco David Peterka che batte in rimonta il francese Etienne Oliviero dopo aver perso la prima prova della finale di consolazione. Nell’Omnium maschile Under 23 Davide Stella chiude con una splendida medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ciclismo su pista, Cottbus è ancora azzurra. Un oro e un argento per l’Italia nella quinta giornata degli Europei U23/Juniores

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