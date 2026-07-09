Nella terza giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, l’Italia ha conquistato tre medaglie d’oro. La competizione si è svolta nel velodromo di Cottbus, in Germania. Con queste vittorie, il totale dei metalli italiani sale a 17.

Terza giornata di Europei juniores ed U23 di ciclismo su pista e nuove soddisfazioni per una spedizione italiana che non smette di stupire. Nel velodromo di Cottbus, in Germania, l’Italia è stata nuovamente protagonista nel pomeriggio con altri tre ori che si aggiungono ad un medagliere che adesso recita 17 metalli complessivi. È infatti ancora l’inseguimento a squadre a regalare grandi soddisfazioni all’Italia. Dopo le medaglie nella categoria juniores di ieri, è oggi arrivato un altro oro nell’inseguimento a squadre maschile U23. I protagonisti sono stati Christian Fantini, Renato Favero, Matteo Fiorin e Etienne Grimod, capaci di chiudere con il crono di 4’02?184, battendo nettamente la Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Ciclismo su pista, altri tre ori per l’Italia nella terza giornata degli Europei Juniores e U23

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oro di Jacopo Luchini nello Snowboard | Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Notizie e thread social correlati

Ciclismo su pista, l’Italia monopolizza la prima giornata degli Europei juniores/U23 con 5 ori!L’Italia ha conquistato cinque medaglie d’oro nella prima giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, disputati a Cottbus.

Ciclismo su pista, ancora grande Italia negli Europei Juniores e Under 23. Tre ori e sei medaglie per gli azzurriNegli Europei Juniores e Under 23 di Cottbus, l’Italia ha conquistato altre sei medaglie nella seconda giornata di gare, portando a dieci il totale...

Temi più discussi: EUROPEI PISTA JUNIORES. A COTTBUS VA IN SCENA IL FUTURO DEL CICLISMO; Ciclismo su pista, l’Italia monopolizza la prima giornata degli Europei juniores/U23 con 5 ori!; Ciclismo su pista - Maria Acuti vince l'oro agli Europei Juniores! Trionfo azzurro nell'inseguimento a squadre; Ciclismo su pista: Etienne Grimod bronzo europeo Under 23 nell’inseguimento.

EUROPEI COTTBUS. FERRARI D'ORO NELL'INSEGUIMENTO INDIVIDUALE JUNIORES: 4° MARANGONPrima finale della terza giornata e subito primo titolo per l’Italia ai Campionati Europei su pista di Cottbus. A firmarlo è Ruben Ferrari, bergamasco di Stezzano in forza al Pool Cantù GB Junior, che ... tuttobiciweb.it

Ciclismo su pista, altri tre ori per l’Italia nella terza giornata degli Europei Juniores e U23Terza giornata di Europei juniores ed U23 di ciclismo su pista e nuove soddisfazioni per una spedizione italiana che non smette di stupire. Nel velodromo di Cottbus, in Germania, l’Italia è stata ... oasport.it