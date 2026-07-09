Ciclismo su pista altri tre ori per l’Italia nella terza giornata degli Europei Juniores e U23

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, l’Italia ha conquistato tre medaglie d’oro. La competizione si è svolta nel velodromo di Cottbus, in Germania. Con queste vittorie, il totale dei metalli italiani sale a 17.

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Terza giornata di Europei juniores ed U23 di ciclismo su pista e nuove soddisfazioni per una spedizione italiana che non smette di stupire. Nel velodromo di Cottbus, in Germania, l’Italia è stata nuovamente protagonista nel pomeriggio con altri tre ori che si aggiungono ad un medagliere che adesso recita 17 metalli complessivi. È infatti ancora l’inseguimento a squadre a regalare grandi soddisfazioni all’Italia. Dopo le medaglie nella categoria juniores di ieri, è oggi arrivato un altro oro nell’inseguimento a squadre maschile U23. I protagonisti sono stati Christian Fantini, Renato Favero, Matteo Fiorin e Etienne Grimod, capaci di chiudere con il crono di 4’02?184, battendo nettamente la Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

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