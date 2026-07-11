Ciao Peppino Di Capri un Grande Amore e Niente Più… E il cuore dell’isola smise di battere

Piango e scrivo. Piango e ricordo. Fino all’ultimo abbiamo sperato che l’’immortalità” che spetta solo ai Grandi ti regalasse anche un compleanno con gli amici. Uno? Altri 10. Aspettavamo il whatsapp di Dario, il figlio: “Vieni a festeggiare papà”. Il 27 luglio avresti compiuto 87 anni. Invece il battito dell’isola delle sirene si è fermato all’improvviso. E’ come se il cielo azzurro si ammantasse di grigio funereo. Cosa muore con te? Tutto. La Dolce Vita e il suo ritorno. 70 anni di musica leggera, allora si chiamava cosi’. Perché era una musica di spensieratezza, che riempiva il cuore di belle note che hanno accompagnato il boom economico degli anni ’60. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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E’ morto Peppino di Capri, chansonnier napoletano. Sanremo, prima vittoria con “Un grande amore e niente più”Peppino di Capri, cantante napoletano, è morto questa mattina all'età di 86 anni, pochi giorni prima del suo 87° compleanno.

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Temi più discussi: Piango e ricordo con affetto Peppino di Capri. Un amico, un maestro della musica italiana; Addio a Peppino di Capri; Peppino di Capri, il mondo della cultura e dello spettacolo ricorda il cantante; Peppino Di Capri è morto: chi era il rinnovatore della canzone italiana che divenne classico.

Ci lascia Peppino di Capri a 86 anni. Con Champagne e Roberta ha firmato la colonna sonora di intere generazioni. Un signore della musica, orgoglio italiano nel mondo. Ciao Peppino, la tua musica rimarrà eterna. #AmicidiACMilan #PeppinodiCapri x.com

Remembering Peppino Di Capri, one of the first artists that brought ska in Italy with his Operazione sole reddit

Peppino Di Capri morto, il cordoglio del mondo dello spettacolo: Renato Zero (un porto sicuro), Carlo Conti (ci hai fatto ballare), Malgioglio (sapeva di magia)Il mondo dello spettacolo piange Peppino Di Capri, morto oggi all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. In un post sui social, Carlo Conti ha voluto ricordare l’artista: Ciao Peppino, ci hai fatto ... ilfattoquotidiano.it

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