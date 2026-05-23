Il presidente del Consiglio europeo ha criticato l’atteggiamento dei Paesi membri nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, affermando che l’Europa si comporta come se fosse al servizio di queste potenze e non sa come affrontare la Cina. Ha sottolineato la necessità di unita’ tra gli Stati europei per gestire meglio le relazioni internazionali e ha indicato che l’attuale approccio non è adeguato. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e discussioni sui rapporti con le grandi potenze mondiali.

«Ci comportiamo come servi di fronte a Trump e non sappiamo come comportarci davanti ai cinesi». È l'analisi tagliente dell'ex premier Romano Prodi, intervenuto al Festival dell'economia di Trento, dove ha denunciato la debolezza e la mancanza di unità del Vecchio continente: «L'Europa dovrebbe avere capacità unitaria di intervento». «Ora siamo deboli, ci siamo prima schierati con Trump e ora si fa un po' il gioco, ma non si dice che abbiamo un futuro in Europa», ha osservato. «Ci vuole un disegno politico ed entusiasmo». E sull'evoluzione del quadro politico interno, con il riferimento a Vannacci: «Adesso con Vannacci figuriamoci come evolverà la situazione». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prodi sferza l'Europa: «Con Trump ci comportiamo come servi, ci vuole unità»

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