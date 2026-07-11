Il caso Balogun ha suscitato un’ondata di sostegno tra le nazioni europee, evidenziando una solidarietà inaspettata tra le squadre del continente. La vicenda ha portato le squadre europee a manifestare un senso di unità, superando le differenze nazionali. Questa reazione collettiva si è verificata in un momento in cui alcune figure di spicco del calcio internazionale erano presenti, contribuendo a rafforzare il senso di coesione tra le federazioni europee.

Come nasce un improbabile tifo europeo? Serviva Trump, con l’amico Infantino, per far sentire l’Europa del calcio finalmente unita. Lo scrive Arianna Ravelli sulla Gazzetta dello Sport, con un’immagine efficace: nel 2016 Elisa Di Francisca sul podio di Rio con la bandiera dell’Unione Europea sembrò una marziana, perché un’identità sportiva europea appariva artificiale, lontana da una cultura costruita sulle nazionali. Dieci anni dopo, quella bandiera è ricomparsa — metaforicamente — in una sera di luglio: Belgio-Stati Uniti. E all’improvviso l’Europa pallonara si è ritrovata compatta come non le riesce quasi mai in politica. Tutti per il Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Ci voleva Trump per far sentire l’Europa unita: il caso Balogun ha fatto nascere il tifo europeo

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I guarded the frontier for 8 years, then everyone pushed me to be emperor. short drama

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