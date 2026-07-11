Un anno dopo aver lasciato il board della Fifa e i nove anni come delegata Uefa, Evelina Christillin afferma che le manca l’esperienza, in particolare i rapporti con la Uefa. La presidente del Museo Egizio, appassionata di sport, ha commentato anche la situazione di alcune squadre italiane, affermando che l’allenatore della nazionale è “perfetto” e che nel mercato dei calciatori pochi fuoriclasse sono arrivati alla Juve. Ha aggiunto che ad alcuni dirigenti sarebbe piaciuto Yildiz.

Un anno fa Evelina Christillin chiudeva la sua esperienza nel board Fifa, dopo due mandati e mezzo e nove anni da delegata Uefa. “Devo ammettere che un po’ mi manca — racconta la presidente del Museo Egizio, da sempre appassionata di sport e nazionale di sci —, soprattutto la Uefa e i legami che avevo stretto. Abbiamo condiviso battaglie toste come quella per la Superlega, infatti sono stata felice di accettare l’invito di Ceferin e Marchetti per la finale di Champions femminile. Però lasciare è stata una mia scelta, mi sembrava il momento giusto. Alcune cose non mi erano piaciute e avevo fiutato l’aria”. Per esempio? “L’eccessiva politicizzazione della Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Christillin: "Italia, Conte è perfetto. Pochi fuoriclasse nella Juve, ad Agnelli sarebbe piaciuto Yildiz"

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