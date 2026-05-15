Un ex calciatore ha commentato le possibilità di mercato della Juventus, affermando che il portiere del Liverpool rappresenta una scelta ideale per la squadra. Ha anche parlato di un giovane centrocampista turco, sostenendo che potrebbe sviluppare un talento paragonabile a quello di un ex capitano bianconero. Inoltre, ha preso posizione sulla questione dell’età, specificando che questa non rappresenta un ostacolo, citando la propria esperienza personale di aver vinto un importante trofeo internazionale a 37 anni.

"Se dovessi venire in Italia entro fine mese, sarebbe dura non pensarci.". Edwin Van der Sar scherza, ma non troppo. Il prossimo venerdì – 22 maggio – sarà il trentennale del trionfo della Juventus di Marcello Lippi nella finale di Champions 1996 contro l’Ajax, a Roma. Successo ai rigori, con Van der Sar battuto dall’ultimo tiro dal dischetto di Vladimir Jugovic. "Partita tosta, contro un avversario fortissimo. Preferisco ricordare le finali vinte. Quella festeggiata l’anno prima battendo il Milan e quella del 2008, quando con il Manchester United abbiamo avuto la meglio sul Chelsea". Tra una Coppa Campioni e l’altra (1995 e 2008), il portiere olandese è stato anche protagonista nella Juventus (1999-2001), primo numero uno straniero nella storia della Signora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Edwin van der Sar: "Alisson perfetto per la Juve. Yildiz può diventare come Del Piero"

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