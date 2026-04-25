In un’intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', l’ex calciatore e tecnico ha commentato la figura dell’attuale allenatore, definendolo un grande professionista. Ha inoltre espresso una previsione sul potenziale di un giovane calciatore, ritenendolo destinato a diventare un fuoriclasse. Sul fronte della Juventus, ha condiviso un consiglio riguardo al rinnovo di contratto di un attaccante. La chiacchierata ha toccato anche aspetti relativi alle attuali formazioni di Milan e Juventus.

di Francesco Spagnolo Zambrotta in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di Milan e Juve e anche dei singoli. Le parole del doppio ex del match. Nel panorama del calcio italiano, pochi nomi evocano equilibrio e successo come quello di Zambrotta. Campione del mondo nel 2006 e protagonista di stagioni leggendarie, Gianluca è il doppio ex per eccellenza della sfida tra rossoneri e bianconeri. Analizzando il momento attuale, l’ex Juventus ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sottolinea come il divario con la vetta sia netto: « L’Inter, rispetto alla concorrenza, ha fatto semplicemente valere la sua forza generale. Una squadra che è più gruppo, ha più esperienza, struttura.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zambrotta elogia Spalletti: «E’ un grande allenatore. Yildiz può diventare un fuoriclasse. Rinnovo Vlahovic? Ecco cosa consiglio alla Juve»

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