Evelina Christillin ha annunciato di aver lasciato la FIFA, accusandola di essere troppo politicizzata. La sua esperienza nel consiglio direttivo si è conclusa poco più di un anno fa, dopo due mandati e mezzo e nove anni come delegata UEFA. In un’intervista, ha anche commentato il settore nazionale, affermando che l’allenatore più qualificato è stato sempre considerato il più adatto.

Le parole più dure di Christillin sulla FIFA arrivano da chi quel mondo lo ha vissuto dall’interno. Poco più di un anno fa Evelina Christillin ha chiuso la sua esperienza nel board, dopo due mandati e mezzo e nove anni da delegata Uefa. E alla Gazzetta dello Sport ammette che un po’ le manca: “Soprattutto la Uefa e i legami che avevo stretto. Abbiamo condiviso battaglie toste come quella per la Superlega”. Lasciare, però, è stata una sua scelta: “ Mi sembrava il momento giusto. Alcune cose non mi erano piaciute e avevo fiutato l’aria”. Christillin e la FIFA “troppo politicizzata”. Quali cose? La risposta è diretta: “L’eccessiva politicizzazione della FIFA. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Christillin: “Ho lasciato la FIFA perché troppo politicizzata. Nazionale? Conte è il migliore in assoluto”

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