Giulia Gasparri ha annunciato di aver lasciato il tennis professionistico per dedicarsi al beach tennis, diventando una delle atlete più riconosciute in questo sport. Dopo aver raggiunto traguardi significativi nel tennis tradizionale, ha scelto di cambiare percorso, ritenendo questa decisione come la migliore della sua vita. La sua carriera nel beach tennis si è sviluppata rapidamente, portandola a ottenere numerosi successi e riconoscimenti.

Giulia Gasparri si racconta come mai prima d’ora! Dalla carriera nel tennis professionistico alla scelta di cambiare vita e diventare una delle più grandi campionesse della storia del beach tennis. In questa intervista esclusiva con Alice Liverani, la numero 1 del mondo ripercorre il momento che ha cambiato tutto, il rapporto con Ninny Valentini e il peso di essere sempre la coppia da battere. Perché ha lasciato il tennis tradizionale? Come si costruisce un dominio nel beach tennis mondiale? Quanto contano sacrifici, pressione e mentalità vincente? Un viaggio autentico tra successi, dubbi, emozioni e retroscena di una carriera straordinaria.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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FOCUS | Giulia Gasparri: Ho lasciato il tennis… ed è stata la scelta migliore della mia vita

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