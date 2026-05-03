La situazione della Nazionale è influenzata da problemi legati alla gestione arbitrale, che hanno generato tensioni e incertezze. In questo contesto, il nome di Antonio Conte viene quasi escluso come possibile allenatore, poiché si parla di un forte favoritismo verso un altro candidato. La difficoltà di affrontare le criticità attuali fa sì che il favorito per la panchina sia il tecnico considerato più vicino alle esigenze della squadra in questo momento.

La questione Nazionale è fortemente condizionata dal caos arbitrale. Difficile che in questo clima uno come Antonio Conte, maestro assoluto sia sul campo che nel riprendere situazioni complesse riportando in auge squadre eo ambienti, possa gettarsi a capofitto in un ruolo come quello del c.t. della Nazionale senza Mondiali e senza prospettive di crescita all’orizzonte. Il tutto poi lasciando un Napoli fortemente “suo”. Dall’altro lato c’è un possibile nuovo presidente Figc ovvero Malagò che spinge per trovare una veloce soluzione sul tema. Parrebbe, come racconta Tuttosport, che la possibilità Mancini sia più realistica della possibilità Conte e questo non ci sembra per niente strano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte costa troppo per la Nazionale, è Mancini il netto favorito

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Conte fece campagna elettorale puntando sul superbonus con il quale aggiustarsi la casa o la villa o il castello "gratuitamente". Ancora nel 2026 quel "gratuitamente" costa 40 miliardi, 18 volte più dello sforamento del deficit. x.com