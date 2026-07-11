Dal 29 luglio è in edicola il primo numero di una nuova pubblicazione dedicata a Dylan Dog, che include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Si tratta di una raccolta di racconti popolari, con una lunga storia inedita divisa in due parti. La rivista presenta un mix di autori e stili diversi, con una componente narrativa di lunga data mai pubblicata prima.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Non perde la verve agonistica il muscolare O’Leary, che prosegue a raccontare i suoi blues popolari. In questa circostanza, per sua ammissione, le liriche sono meno sofferenti e in effetti anche il suono acquisisce una stilla di lucentezza ulteriore. Certo, non si sbaglia se tra gli ospiti presenti vengono tirati a bordo chitarristi come Bob Margolin e Lil’ Ed Williams che, rispettivamente in Nothing but a Memory e One More Cup of Coffee, divengono perfetti partner per l’armonicista che è totalmente a suo agio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Chris O’Leary, racconti popolari

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