Michael O' Leary il capo di Ryanair | Il carburante per gli aerei c' è fino a maggio Dopo? Ma che ne so

Il capo di una compagnia aerea ha dichiarato che il carburante per gli aerei sarà disponibile fino a maggio, senza però fornire certezze sul periodo successivo. Le difficoltà legate alla fornitura di energia sono state descritte come difficili da quantificare al momento. La crisi energetica, collegata alla guerra in Medio Oriente, sta influenzando il settore dei trasporti, che si trova a fronteggiare incertezze crescenti.