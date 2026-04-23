Michael O' Leary il capo di Ryanair | Il carburante per gli aerei c' è fino a maggio Dopo? Ma che ne so
Il capo di una compagnia aerea ha dichiarato che il carburante per gli aerei sarà disponibile fino a maggio, senza però fornire certezze sul periodo successivo. Le difficoltà legate alla fornitura di energia sono state descritte come difficili da quantificare al momento. La crisi energetica, collegata alla guerra in Medio Oriente, sta influenzando il settore dei trasporti, che si trova a fronteggiare incertezze crescenti.
Difficoltà certe, ma impossibili da quantificare adesso. La crisi energetica collegata alla guerra in Medio Oriente getta pesantissime ombre sul futuro e tra i settori più esposti, ormai lo abbiamo capito, c'è quello dei trasporti. Gli occhi sono puntati in particolare sul comparto aereo.United.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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