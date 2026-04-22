Durante il Media Day nel quartier generale di Dublino, l'amministratore delegato di Ryanair ha dichiarato che il prezzo del carburante per l'80% dei voli è stato fissato a 67 dollari, proteggendo così la compagnia dall'aumento dei costi. La decisione mira a garantire stabilità economica in un periodo di fluttuazioni dei prezzi energetici. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contratti o strategie specifiche adottate.

Ryanair si è adeguatamente protetta dall'aumento dei costi del carburante per aerei. Lo afferma l'amministratore delegato Michael O' Leary conversando con la stampa nel corso del Media Day presso il quartier generale di Dublino. "L'80% del nostro carburante - spiega - ha il prezzo bloccato fino al marzo del 2027 a 67 dollari al barile". "Il rimanente 20% in marzo, prezzato a febbraio, è pari a 74 dollari al barile - prosegue - e quello di aprile, che è stato prezzato a marzo, è di 150 dollari al barile". "Pensiamo che il 20% di maggio, che è stato prezzato in aprile sarà vicino ai 150 dollari al barile". Un balzo che al gruppo "solo in aprile è costato 50 milioni di dollari in più".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - O' Leary, 'prezzo bloccato a 67 dollari sull'80% del carburante'

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