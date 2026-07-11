Un giovane calciatore di 25 anni, che aveva partecipato ai Mondiali e disputato tre partite nel girone, è morto improvvisamente in Sudafrica. Fino a pochi giorni prima si trovava negli Stati Uniti, dove aveva giocato le partite del mondiale, nonostante fosse afflitto dalla perdita della nonna. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo dello sport.

Fino a pochi giorni fa era negli States, aveva giocato le tre partite del girone dei mondiali, sebbene con il cuore a pezzi per la scomparsa della nonna. Ora il Sudafrica è sotto choc per l’improvvisa morte di Jayden Adams, il centrocampista 25enne stella dei Bafana Bafana, trovato senza vita in un’abitazione a Schotschekloof, quartiere centrale di Città del Capo: le circostanze della morte non sono state rese note, ma i media sudafricani scrivono che soffriva di depressione e parlano di suicidio. «È con profondo sgomento e grande tristezza che ho appreso della scomparsa di Adams. Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più promettenti» le parole del ministro dello Sport Gayton McKenzie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Gazzettadelsud.it - Choc Sudafrica, muore a 25 anni Jayden Adams: aveva giocato ai mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sports expert on Jayden Adams and Luqobo Makwedini

Notizie e thread social correlati

Morto a 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica: aveva appena giocato con la nazionale ai MondialiIl centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato morto in mattinata.

Jayden Adams, morto a 25 anni il centrocampista del Sudafrica. Aveva appena giocato i MondialiIl centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, è stato trovato morto pochi giorni dopo aver partecipato come protagonista ai Mondiali in Nord...