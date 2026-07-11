Il Questore ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di un bar nel centro storico di Chieti. La decisione è stata presa dopo che il locale ha somministrato alcol a tre minorenni e sono state riscontrate violazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alle normative igienico-sanitarie. L'intervento segue controlli effettuati nelle ultime settimane. La sospensione riguarda esclusivamente l’attività del bar, che sarà soggetta a verifiche prima di poter riaprire.

È stata disposta la sospensione per dieci giorni della licenza di un bar nel centro storico di Chieti a seguito di un episodio di somministrazione di alcolici a minorenni e di ulteriori violazioni igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia, dopo controlli mirati condotti con il supporto dell’Ispettorato territoriale del lavoro e della Asl, per prevenire nuovi episodi di violenza e tutelare la sicurezza pubblica. Controlli straordinari dopo episodi di violenza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di intensificare i controlli nel centro storico di Chieti è arrivata in risposta a recenti episodi di violenza che hanno destato preoccupazione tra cittadini e autorità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Chieti, alcol a tre minorenni e lavoro nero: il Questore chiude un bar del centro storico

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