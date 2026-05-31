La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale nel centro storico di Catania, nella zona di Piazza Bellini, per 15 giorni. La decisione è arrivata dopo controlli in cui è stato riscontrato che venivano venduti alcolici a minori. La sospensione riguarda l’attività commerciale coinvolta nelle irregolarità riscontrate durante le verifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli della Polizia di Stato nel centro storico. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un’attività situata nel centro storico, nella zona di Piazza Bellini. Il provvedimento, della durata di 15 giorni, è stato adottato ai sensi dell’ art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). La decisione è arrivata a seguito degli accertamenti svolti dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, impegnata nei controlli per contrastare la somministrazione di alcolici ai minori. La violazione accertata durante il controllo. Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno riscontrato la presenza al bancone di quattro giovani, tra cui tre ragazzi di età inferiore ai 16 anni, in attesa di ricevere bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, centro storico: alcol venduti a minori, il Questore ordina chiusura del locale per 15 giorni

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