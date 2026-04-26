Agrigento bar chiuso | il Questore punisce la vendita di alcol ai minori

Il Questore di Agrigento ha deciso di chiudere temporaneamente un bar nel centro della città per sette giorni dopo aver accertato la vendita di alcolici ai minori. La sanzione segue un precedente controllo in cui era stata già contestata questa violazione. La chiusura mira a rafforzare le norme sulla vendita di alcol ai minorenni e a mantenere l’ordine pubblico nella zona.

? Cosa sapere Il Questore Tommaso Palumbo dispone la chiusura di un bar nel centro di Agrigento.. Il provvedimento di sette giorni segue la vendita di alcolici a minori già sanzionata.. Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la chiusura per sette giorni di un bar nel centro cittadino dopo che gli agenti della Divisione Pasi hanno accertato la vendita di alcolici a ragazzi minorenni durante i controlli sulla movida del fine settimana. La decisione amministrativa scatta in seguito alle verifiche condotte dalla polizia con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei più giovani e prevenire situazioni che potrebbero compromettere la loro incolumità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, bar chiuso: il Questore punisce la vendita di alcol ai minori Notizie correlate Alcol venduto ai minori, scatta la sospensione: bar chiuso per una settimanaSomministrava bevande alcoliche a minorenni nonostante fosse già stato sanzionato per la stessa violazione. Violenza e alcol ai minori, il Questore dispone la chiusura per 15 giorni di un locale a FrosinoneLa medesima condotta illecita legata all'irregolarità nella somministrazione era già stata rilevata e sanzionata dalle forze dell'ordine nel 2022... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alcol venduto ai minori, scatta la sospensione: bar chiuso per una settimana; Alcol venduto ai minorenni: bar chiuso per una settimana nel centro di Agrigento; Agrigento. Sorpreso a vendere alcolici a minorenni: chiuso bar per sette giorni; Cocktail fai da te, minorenni trasformano i muretti in bar improvvisati: così si aggirano le regole. Alcol venduto ai minorenni: bar chiuso per una settimana nel centro di AgrigentoStop temporaneo per un locale del centro di Agrigento dopo i controlli della polizia sulla movida. Il questore Tommaso Palumbo ha disposto la sospensione dell’attività per sette giorni nei confronti d ... scrivolibero.it Alcol venduto ai minori, scatta la sospensione: bar chiuso per una settimanaSomministrava bevande alcoliche a minorenni nonostante fosse già stato sanzionato per la stessa violazione. Per questo motivo il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione dell ... agrigentonotizie.it Valle dei Tempòi - Agrigento - Foto di Rebecca Costa - facebook.com facebook