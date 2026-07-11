‘Chicchiamo’ accende il centro Festa grande con Giorgione | Uno spazio di inclusione vera
Una festa di comunità ha aperto ufficialmente il nuovo spazio chiamato 'Chicchiamo' nel centro della città. Durante l’evento, si è tenuto il taglio del nastro e sono state pronunciate parole che sottolineano l’importanza di un luogo di vera inclusione. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cittadini e rappresentanti locali, in un clima di allegria e condivisione. L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio di accoglienza per tutti, promuovendo l’integrazione sociale.
Forlì, 11 luglio 2026 – Una festa di comunità, un taglio del nastro e un messaggio tanto semplice quanto importante: il futuro passa anche dall’inclusione. È stato inaugurato ufficialmente mercoledì scorso ‘Chicchiamo in sorso’, il nuovo bar sociale promosso dalla cooperativa CavaRei in corso Mazzini 179, aperto già dalla fine di febbraio, ma celebrato ora con una serata speciale mercoledì. Ospite d’onore lo chef Giorgione, volto di punta di Gambero Rosso Channel e star del web grazie alle sue ricette, ma anche alla sua genuinità contagiosa. È stato proprio Giorgione a preparare i suoi celebri maltagliati utilizzando i prodotti dell’orto di San Leonardo, condivisi durante la cena di comunità organizzata lungo Corso Mazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si parla di: ‘Chicchiamo’ accende il centro. Festa grande con Giorgione: Uno spazio di inclusione vera; Mercoledì nel cuore. Riflettori su corso Mazzini.
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