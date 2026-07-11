‘Chicchiamo’ accende il centro Festa grande con Giorgione | Uno spazio di inclusione vera

Notizia in breve

Una festa di comunità ha aperto ufficialmente il nuovo spazio chiamato 'Chicchiamo' nel centro della città. Durante l’evento, si è tenuto il taglio del nastro e sono state pronunciate parole che sottolineano l’importanza di un luogo di vera inclusione. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cittadini e rappresentanti locali, in un clima di allegria e condivisione. L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio di accoglienza per tutti, promuovendo l’integrazione sociale.