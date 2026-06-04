Pescaiola da vivere sabato il quartiere si accende con la grande festa dell’estate

Sabato il quartiere si anima con una grande festa dell’estate, una serata dedicata a socialità e intrattenimento. L’evento, pensato per coinvolgere tutta la comunità, prevede diverse attività e momenti di aggregazione. L’obiettivo è far riscoprire il quartiere in modo diverso, creando un’occasione di divertimento e condivisione tra i residenti. L’iniziativa si svolge in una zona centrale e sarà aperta a tutti, senza limiti di età.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Una lunga serata di festa, socialità e intrattenimento per vivere il quartiere in modo nuovo. Sabato 6 giugno torna “Pescaiola da Vivere”, la manifestazione promossa da Confcommercio Arezzo che da tredici edizioni anima uno dei quartieri più popolosi della città trasformandolo in un grande spazio dedicato a commercio, musica e convivialità. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, di Banca Tema e Toy Motor, coinvolgerà via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio, che dalle ore 17 fino all’una di notte ospiteranno negozi aperti, aree street food, spettacoli, animazione e attività dedicate a grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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