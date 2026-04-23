Mattinata speciale alle giostre Giornata dell’inclusione che festa | Spazio dal grande valore umano
Una mattina diversa al Luna park della Fiera di San Giorgio, dove si è svolta una giornata dedicata all’inclusione. Durante l’evento, le attrazioni sono state aperte anche alle persone con disabilità, creando un momento di festa condiviso tra i visitatori. L’iniziativa ha attirato molte famiglie e cittadini, che hanno potuto vivere un’esperienza di divertimento in un’atmosfera di accoglienza e partecipazione.
Grande festa al Luna park della Fiera di San Giorgio, ieri mattina, in occasione della giornata all’insegna dell’inclusione, con la messa a disposizione delle attrazioni anche per le persone con disabilità. L’iniziativa, alla quinta edizione, ha preso il via alle 10.30 nella nuova dislocazione del luna park, nell’area verde all’angolo tra via Verga e via Bardellini. Il tutto alla presenza dell’assessore comunale Angela Travagli: "Questo evento – ha spiegato – rappresenta un momento di grande valore umano e sociale perché mette al centro la persona, promuovendo una comunità più attenta e inclusiva. Garantire a tutti pari opportunità di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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