Mattinata speciale alle giostre Giornata dell’inclusione che festa | Spazio dal grande valore umano

Una mattina diversa al Luna park della Fiera di San Giorgio, dove si è svolta una giornata dedicata all’inclusione. Durante l’evento, le attrazioni sono state aperte anche alle persone con disabilità, creando un momento di festa condiviso tra i visitatori. L’iniziativa ha attirato molte famiglie e cittadini, che hanno potuto vivere un’esperienza di divertimento in un’atmosfera di accoglienza e partecipazione.