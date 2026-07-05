Balogun graziato dalla Fifa il caso che agita i Mondiali Squalifica congelata e Trump esulta
La Fifa ha annullato la squalifica di un giocatore, permettendogli di partecipare ai Mondiali. La decisione ha sospeso temporaneamente la squalifica, suscitando reazioni di esultanza da parte di un ex presidente statunitense. La vicenda riguarda un caso aperto durante il torneo, che ha attirato l’attenzione internazionale. La sospensione temporanea della squalifica sarà valida fino a ulteriori decisioni ufficiali. La situazione rimane al centro di discussioni tra tifosi e analisti sportivi.
East Rutherford (Stati Uniti), 5 luglio 2026 - La decisione è destinata a lasciare il segno e ad alimentare discussioni ben oltre gli Stati Uniti. La Fifa ha infatti sospeso la giornata di squalifica inflitta a Folarin Balogun dopo l'espulsione rimediata nei sedicesimi di finale contro la Bosnia, consentendo così all'attaccante statunitense di essere regolarmente a disposizione di Mauricio Pochettino per l'ottavo di finale contro il Belgio, in programma nella notte tra lunedì e martedì. Una scelta senza precedenti nella storia della Coppa del Mondo per quanto riguarda una squalifica automatica di una sola giornata, che apre inevitabilmente interrogativi sull'uniformità dei criteri disciplinari adottati durante il torneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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