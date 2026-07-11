Nel 1961, il cantante ha sposato Roberta Stoppa, conosciuta nel 1959 in un locale di Ischia. Roberta, all’epoca diciottenne, era originaria di Torino e lavorava come modella. Con lei ha avuto tre figli. Successivamente, ha avuto un’altra moglie, con cui ha avuto altri figli. La famiglia comprende quindi due mogli e cinque figli in totale.

Due mogli e tre figli per Peppino di Capri, le prime nozze risalgono al 1961 con Roberta Stoppa. I due si erano conosciuti nel 1959 in un locale di Ischia, e lei allora era appena diciottenne, torinese di origine e faceva la modella. La loro relazione iniziò ad avere problemi sul finire degli Anni ’60, mentre nel 1970 la coppia ebbe il suo primo figlio, Igor, e nello stesso anno decisero di separarsi. “Io e Roberta ci eravamo sposati a 20 anni era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza”, raccontò l’artista al Corriere della Sera, ricordando che alla prima moglie dedicò il brano Roberta, uno dei suoi più grandi successi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e l’ex di Peppino di Capri e chi sono i tre figli avuti da loro

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