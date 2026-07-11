Chi è Roberta Stoppa il primo grande amore di Peppino di Capri

Roberta Stoppa, modella torinese, è stata il primo grande amore di Peppino di Capri e ha ispirato una delle sue canzoni più note. Successivamente, il cantante si è sposato con Giuliana Gagliardi.

Peppino di Capri ha avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo è stato Roberta Stoppa, modella torinese che ha ispirato una delle sue canzoni più celebri, in seguito il cantante si è sposato con Giuliana Gagliardi. Roberta Stoppa, la prima moglie di Peppino di Capri. La morte di Peppino di Capri, scomparso a 87 anni dopo una lunga malattia, riporta alla luce anche i ricordi legati alla sua vita privata. L’artista ha avuto tre figli a cui era legatissimo, il primogenito, Igor, è nato proprio dall’amore per Roberta Stoppa. I due si incontrarono per la prima volta alla fine degli anni Cinquanta in un locale di Ischia. All’epoca la carriera di Peppino di Capri era in ascesa, il cantante aveva vent’anni e stava cercando di farsi spazio nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Chi ha la migliore impresa outerversale? Miwa che stoppa la serie di gooner di questo tizio o Yoruichi che distrugge il matrimonio di quel tipo? reddit