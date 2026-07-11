La vita privata di Peppino Di Capri | il primo matrimonio con Roberta l'amore per Giuliana e i tre figli

La morte di Peppino Di Capri ha portato nuovamente all’attenzione la sua vita privata. Si è sposato con Roberta Stoppa, modella e musa ispiratrice di uno dei suoi brani più noti. Successivamente, ha vissuto una lunga relazione con Giuliana Gagliardi, con cui ha condiviso gran parte della vita. Ha avuto tre figli. La sua storia sentimentale comprendeva un primo matrimonio con Roberta e un legame duraturo con Giuliana.

La morte di Peppino Di Capri riaccende i riflettori non solo sulla carriera, ma anche sui suoi affetti privati. Dalla storia d'amore con la modella Roberta Stoppa, musa ispiratrice di uno dei suoi brani più celebri, fino al legame indissolubile con la seconda moglie Giuliana Gagliardi, compagna di una vita. Ha avuto tre figli: Igor, Edoardo e Dario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Peppino Di Capri, la vita privata: i due matrimoni, i tre figli e gli affetti lontano dai riflettori

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