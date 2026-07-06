Nel recupero, un colpo di testa di Mikel Merino ha deciso il match tra Spagna e Portogallo, concluso 1-0. La partita si è giocata al Dallas Stadium di Arlington, con la squadra spagnola che si è qualificata per i quarti di finale. Merino, centrocampista dell’Arsenal, ha segnato l’unico gol della partita, confermando il suo ruolo di decisivo in questa fase del torneo.

La Spagna supera 1-0 il Portogallo al Dallas Stadium di Arlington e approda ai quarti di finale. Decide il match nel recupero Mikel Merino. Il centrocampista dell’Arsenal si conferma l’uomo dai gol importanti, lui che era stato il match winner della semifinale di Euro 2024.Ora attende la vincente della sfida tra Stati Uniti-Belgio, in campo stanotte alle 2 ora italiana a Seattle. Nel primo tempo la Spagna è più manovriera. Al 7’ Oyarzabal, tutto solo davanti a Diogo Costa, tira a lato da posizione favorevole. Col passare dei minuti la Roja sembra prendere il sopravvento senza trovare però la via della rete. Al 41’ il Portogallo va vicino al vantaggio con un tiro di Nuno Mendes, deviato da Pedro Porro sulla traversa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Merino porta la Spagna ai quarti, eliminato il Portogallo di CR7

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