Chi è Gomes Clesio Tavares presunto intermediario dell' attentato a Ranucci | camerunense e dipendente del ristorante di Lavitola

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un cittadino camerunense di 47 anni è sospettato di aver fatto da tramite tra un ex dirigente di un’azienda editoriale e gli esecutori di un attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre. La Procura di Roma lo considera l’intermediario tra i responsabili e un uomo collegato a un ristorante gestito da un collaboratore di un ex dirigente. Il sospettato lavora come dipendente presso il ristorante. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attentato o sulle motivazioni.

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Cittadino camerunense di 47 anni, secondo la Dda avrebbe fatto da tramite tra Valter Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci Gomes Clesio Tavares sarebbe, secondo la Procura di Roma, il presunto intermediario nell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre al gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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