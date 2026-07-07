Un cittadino camerunense di 47 anni è sospettato di aver fatto da tramite tra un ex dirigente di un’azienda editoriale e gli esecutori di un attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre. La Procura di Roma lo considera l’intermediario tra i responsabili e un uomo collegato a un ristorante gestito da un collaboratore di un ex dirigente. Il sospettato lavora come dipendente presso il ristorante. Nessun dettaglio sulle modalità dell’attentato o sulle motivazioni.

Cittadino camerunense di 47 anni, secondo la Dda avrebbe fatto da tramite tra Valter Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci Gomes Clesio Tavares sarebbe, secondo la Procura di Roma, il presunto intermediario nell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre al gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è Gomes Clesio Tavares, presunto intermediario dell'attentato a Ranucci: camerunense e dipendente del ristorante di Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, contestato il reato di strage a Lavitola in concorso con Gomes Clesio Tavares e i 4 esecutori materialiUn attentato a un giornalista si è verificato recentemente, con la Procura di Roma che ha contestato il reato di strage a Lavitola, ritenuto il...

Leggi anche: **Ranucci: attentato a giornalista, Lavitola accusato di strage, ‘intermediario' era dipendente suo ristorante**

Argomenti più discussi: Attentato a Ranucci, Lavitola accusato di strage: 'intermediario' era dipendente suo ristorante; Indagato e perquisito l’imprenditore Valter Lavitola per l’ attentato al giornalista Ranucci; Valter Lavitola indagato per la bomba sotto casa di Ranucci: chi è l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato; Attentato a Ranucci: Lavitola indagato per strage.

Ranucci, un dipendente camerunense di Lavitola è l’intermediario con gli attentatoriRoma - E' un cittadino camerunense l'intermediario tra il presunto mandante e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia il ... cronachedellacampania.it