Regno Unito | Nigel Farage sfiderà alle elezioni un comico travestito da bidone della spazzatura

Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK e dimissionario da deputato a causa di un'inchiesta sulle donazioni non dichiarate, parteciperà alle prossime elezioni. La sua avversaria sarà un candidato che si presenta come “Conte Binface”, un comico travestito da bidone della spazzatura. La candidatura del comico ha attirato attenzione, mentre Farage si prepara alla competizione elettorale.

Il leader del partito britannico di estrema destra Reform UK, Nigel Farage, che ha annunciato le proprie dimissioni da deputato per sfuggire a una seconda inchiesta parlamentare per una serie di donazioni non dichiarate, dovrà vedersela alle prossime elezioni con il “Conte Binface”, un comico travestito da bidone della spazzatura. Non è affatto uno scherzo. Elezioni farsa? Le dimissioni del principale animatore della Brexit, eletto alla Camera dei Comuni nel 2024, hanno fatto scattare elezioni suppletive per il suo seggio di Clacton-on-Sea, nell’Inghilterra sud-orientale. Ma i principali partiti rivali del Reform UK, come i laburisti, i... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Nigel Farage resigns and triggers local election to fight UK 'establishment'

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