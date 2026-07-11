Oltre 200 atleti hanno partecipato giovedì alla quinta edizione de La Staffetta di Borzano, organizzata dagli Stóff con la collaborazione di Polisportiva Borzanese e Podistica Correggio. La corsa è partita dall’Azienda Agricola Reggiana.

Oltre 200 atleti hanno aderito giovedì alla quinta edizione de La Staffetta di Borzano, l’evento organizzato dagli Stóff a Borzano di Albinea insieme alla Polisportiva Borzanese e Podistica Correggio con partenza dall’ Azienda Agricola Reggiana. Nonostante il caldo e qualche defezione dell’ultima ora, sono state 107 le staffette arrivate al traguardo per un totale di 216 atleti: 65 staffette maschili, 28 miste e 14 femminili. Nella classifica maschile successo per Atletica Reggio composta da Sam Franzese e Patrick Francia che ha chiuso la prova in 51’05“. Tra le staffette femminili vittoria per Zebre Race Team, composta da Francesca Badiali e Giulia Cordazzo, con il tempo di 1h e 31“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi corre non è ‘Stòff’, grande successo a Borzano

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