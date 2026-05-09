Il 8 maggio nel Grande Fratello Vip 2026 si sono verificati alcuni eventi rilevanti. Tra questi, il pubblico ha assistito all'eliminazione di uno dei concorrenti, mentre le due finaliste, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, hanno avuto un confronto acceso. La competizione si fa sempre più intensa, con tensioni che aumentano tra i partecipanti e margini che si riducono per le scelte di eliminazione.

Si è concluso il quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 2026, trasmesso ieri, venerdì 8 maggio. Una serata carica di elettricità che la conduttrice Ilary Blasi ha gestito con la consueta schiettezza, navigando tra i risentimenti delle "regine" della Casa e la vulnerabilità dei concorrenti a un passo dal traguardo. Tra eliminazioni inaspettate, catene di salvataggio e colpi di scena legati al televoto flash, la puntata ha messo a nudo le strategie e le fragilità di un gruppo ormai logorato da oltre cinquanta giorni di reclusione forzata. La diretta si è aperta con il faccia a faccia tra le prime due finaliste, Alessandra Mussolini e Antonella Elia, protagoniste di un rapporto definito "esplosivo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo l'8 maggio: chi è stato eliminato

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Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso è stata eliminata | nuovo televoto secondo finalista

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