Festa della Mamma il messaggio di Meloni sui social | Esserlo è il dono più grande un pensiero speciale a chi è madre a chi corre tutto il giorno senza fermarsi mai
In occasione della Festa della Mamma, un messaggio sui social porta le parole del presidente del Consiglio, che ha definito l’essere madre come il dono più grande e una sfida profonda. Nel testo si parla di come la maternità trasformi interiormente, modificando il cuore, il modo di dedicare il tempo e la percezione del mondo. La comunicazione si rivolge a tutte le donne che, senza sosta, si prendono cura dei figli.
“Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di ricordare la ricorrenza che oggi, domenica 10 maggio,. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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