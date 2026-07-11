Due uomini sono stati coinvolti in una vicenda giudiziaria che ha suscitato attenzione. Un giornale di orientamento di sinistra ha scritto che, al termine di questa vicenda, potrebbe esserci una conclusione. La notizia riguarda un procedimento legale che ha coinvolto le due persone, senza ulteriori dettagli sui reati o le accuse specifiche. La copertura si è concentrata sull’eventuale fine del procedimento, senza commenti o analisi aggiuntive.

Per l’imbarazzo, ieri il quotidiano della sinistra radical chic è arrivato a scrivere che, alla fine di «questa triste storia», forse qualcuno troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile «che il principe del giornalismo investigativo»,ossia il conduttore di Report, «si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti e amicizie, famiglie e chissà cos’altro, con il principe degli intrighi», vale a dire Valter Lavitola. Già, ora che da attentato ordito dalla camorra – o dalla politica, come si era lasciato intendere – la bomba a casa Ranucci è stata derubricata a faccenda domestica, coordinata secondo la tesi... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Che coppia Ranucci e Lavitola, uno più strano dell’altro

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Temi più discussi: La strana coppia Ranucci-Lavitola e il sogno proibito di sbarcare nelle stanze del potere; Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa; Ranucci e Lavitola, la strana coppia travolta dall’attentato. L’amico sotto accusa: Legame così stretto che è incompatibile con qualsiasi tipo di movente; Attentato a Ranucci: indagato e perquisito Valter Lavitola.

Un fabbricatore di bufale al servizio della sinistra radicale. Esordì con la conclamata fake news nel 2005 che l'esercito americano a Falluja usò armi proibite come il Fosfero bianco. Da qui partì la carriera di Ranucci (250 mila euro lordi all'anno). Franco Call x.com

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