Che coppia Ranucci e Lavitola uno più strano dell’altro

Da laverita.info 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati coinvolti in una vicenda giudiziaria che ha suscitato attenzione. Un giornale di orientamento di sinistra ha scritto che, al termine di questa vicenda, potrebbe esserci una conclusione. La notizia riguarda un procedimento legale che ha coinvolto le due persone, senza ulteriori dettagli sui reati o le accuse specifiche. La copertura si è concentrata sull’eventuale fine del procedimento, senza commenti o analisi aggiuntive.

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Per l’imbarazzo, ieri il quotidiano della sinistra radical chic è arrivato a scrivere che, alla fine di «questa triste storia», forse qualcuno troverà il coraggio di spiegare come sia stato possibile «che il principe del giornalismo investigativo»,ossia il conduttore di Report, «si sia trovato a fare coppia fissa, tavolo insieme, confidenze, progetti e amicizie, famiglie e chissà cos’altro, con il principe degli intrighi», vale a dire Valter Lavitola. Già, ora che da attentato ordito dalla camorra – o dalla politica, come si era lasciato intendere – la bomba a casa Ranucci è stata derubricata a faccenda domestica, coordinata secondo la tesi... 🔗 Leggi su Laverita.info

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