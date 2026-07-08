Corsini | Ranucci chiarisca su Lavitola Ho subito pensato che ci fosse qualcosa di strano dietro

Il direttore degli Approfondimenti Rai ha chiesto a Ranucci di chiarire la sua posizione sulla vicenda Lavitola, sottolineando di aver pensato subito che ci fosse qualcosa di strano. Ha aggiunto che aspetterà l’intervento della magistratura, ma ha intenzione di contattare Ranucci per ottenere spiegazioni, considerando l’attuale coinvolgimento di quest’ultimo come parte lesa. La dichiarazione è stata rilasciata davanti a Montecitorio.

“Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa” Così il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, avvicinato dal ‘Corriere della sera’ davanti a Montecitorio. In merito alla notizia dell’indagine sull’imprenditore Valter Lavitola per l’attentato compiuto nel 2025 a danni del conduttore, Corsini dice: “Se avessero usato il metodo Report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. Se fosse capitato a me ora sarei già crocifisso“. Sul futuro del programma, Corsini assicura che la trasmissione non corre rischi: “No, è in una trasmissione di cui la Rai ha il marchio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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