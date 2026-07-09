Vittorio Feltri attacca Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola uno mi sta sulle balle l' altro è detestabile

Da virgilio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vittorio Feltri ha criticato duramente Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, definendo uno “fastidioso” e l’altro “detestabile”. Feltri ha commentato gli ultimi sviluppi delle indagini sull’attentato a Ranucci, avvenuto a ottobre 2025, nel quale Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’indagine o sui soggetti coinvolti.

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Vittorio Feltri ha commentato gli ultimi sviluppi nelle indagini sull’attentato subito da Sigfrido Ranucci a ottobre 2025, per il quale è stato iscritto nel registro degli indagati Valter Lavitola, ritenuto il presunto mandante dell’azione dinamitarda. Il direttore editoriale de Il Giornale ha detto senza mezzi termini: “Ranucci mi sta sulle balle. Lavitola? Molto detestabile”. L'ipotesi di Vittorio Feltri sull'attentato a Ranucci e Lavitola L'attacco di Vittorio Feltri a Sigfrido Ranucci Le parole di Vittorio Feltri su Valter Lavitola L’ipotesi di Vittorio Feltri sull’attentato a Ranucci e Lavitola Alla luce dei recenti... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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