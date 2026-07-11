Il Parlamento Europeo ha approvato la Chat Control 1.0, che consente alle aziende tecnologiche di analizzare in modo massivo le comunicazioni private di circa 450 milioni di cittadini europei fino al 2028. La misura permette la scansione di messaggi e contenuti condivisi online. La decisione ha suscitato forti polemiche, con critiche sulla possibile violazione della privacy e sulla sorveglianza di massa. La normativa è entrata in vigore immediatamente dopo l’approvazione.

Il Parlamento Europeo ha dato il via libera alla cosiddetta Chat Control 1.0, una misura che permette ai giganti della tecnologia di scansionare in massa le comunicazioni private di circa 450 milioni di cittadini europei fino al 2028. Il via libera è arrivato giovedì scorso, l’ultimo giorno di seduta prima della pausa estiva, al termine di una seduta definita “caotica” e caratterizzata da “scene tumultuose”. Secondo quanto riportato dalla Berliner Zeitung, la misura è stata approvata nonostante una maggioranza di deputati si sia espressa contr o. Il segreto di questo paradosso – tutt’altro che “democratico” – risiede in un escamotage procedurale voluto dalla presidente del Parlamento Roberta Metsola (Ppe), che ha riproposto in extremis il testo, già respinto due volte a marzo, attraverso un procedimento d’urgenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Chat Control, sì del Parlamento Ue tra le polemiche: “Introdotta la sorveglianza di massa”

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