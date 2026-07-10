Il Parlamento europeo ha respinto nuovamente le proposte del Consiglio Ue riguardo alla sorveglianza di massa dei servizi di messaggistica, che puntavano a monitorare i contenuti per proteggere i minori. La discussione si concentra su come bilanciare la tutela della privacy con la necessità di prevenire rischi online. La divergenza tra le istituzioni europee evidenzia le differenze di approccio tra la tutela dei dati e la sicurezza dei minori.

Privacy o sicurezza dei minori online? La spaccatura in Europa è sempre più profonda, mentre il Parlamento e il Consiglio si azzuffano su un dilemma: consentire oppure no, ai giganti tecnologici americani di “spiare” tutti i messaggi in chat di 450 milioni di cittadini europei, per proteggere i bambini dagli abusi digitali? Il 9 luglio l’Aula di Strasburgo ha votato per ribadire un limite invalicabile alla “sorveglianza di massa” da parte di Big Tech: nessuna possibilità di accesso alle comunicazioni digitali, quando sono protette dal servizio di crittografia end-to-end. Una posizione già espressa due volte: con il voto dell’11 marzo all’Eurocamera, 9 giorni prima in Commissione Libe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chat control, Europa sempre più divisa tra privacy e minori: il Parlamento boccia ancora il Consiglio Ue sulla “sorveglianza di massa”

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