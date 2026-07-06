Bruxelles ha presentato una nuova proposta di legge chiamata Chat Control, volta a rafforzare la sorveglianza digitale di massa con il pretesto di proteggere i minori. La normativa mira a monitorare messaggi inviati tra utenti, foto condivise e conversazioni private, considerate finora riservate. La proposta si concentra sugli spazi digitali che le persone usano quotidianamente, come le applicazioni di messaggistica. La discussione si concentra sulle modalità di controllo senza specificare le tecniche o i limiti applicati.

Un messaggio inviato a un amico, una foto condivisa in famiglia, una conversazione privata che fino a ieri apparteneva soltanto a chi l’aveva scritta. La nuova frontiera del dibattito europeo passa da uno degli spazi più intimi della nostra epoca: lo schermo che teniamo ogni giorno tra le mani. La proposta conosciuta come Chat Control nasce con un obiettivo che nessuno può mettere in discussione: contrastare la diffusione online di materiale legato agli abusi sessuali sui minori. Per raggiungerlo, però, Bruxelles valuta un sistema che potrebbe imporre ai fornitori di servizi di comunicazione digitale, tra cui piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Signal e Telegram, di analizzare automaticamente i contenuti scambiati dagli utenti alla ricerca di materiale illegale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chat Control, Bruxelles ci riprova: sorveglianza digitale di massa con la bandiera della protezione dei bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHAT CONTROL, LUE CI RIPROVA MENTRE PALANTIR PUNTA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Alberto Contri

Notizie e thread social correlati

La protezione dei bambini è una scusa, la sorveglianza è il vero obiettivoSecondo alcune fonti, Microsoft e Apple avrebbero collaborato allo sviluppo della tecnologia utilizzata per la scansione lato client.

L’alpinista italiano arriva in cima all’Everest con una bandiera palestinese: sopra ci sono scritti i sogni dei bambini di GazaUn alpinista italiano ha raggiunto la vetta dell’Everest portando una bandiera palestinese con scritte ispirate ai sogni dei bambini di Gaza.

Argomenti più discussi: I Paesi UE valutano rischiosa riattivazione dei controlli sui messaggi; Abusi online sui minori, il Consiglio Ue rilancia le norme ponte; Chat Control 2.0, Parlamento Ue proroga decisione ma il Consiglio non ci sta | Ecco cosa sta succedendo.

Lunedì si vota il Chat Control: l’Europa decide se aprire la porta alla sorveglianza di massa reddit

Chat Control 2.0, Parlamento Ue proroga decisione ma il Consiglio non ci sta | Ecco cosa sta succedendoFacciamo il punto su Chat Control 2.0, con il parlamento europeo che ha prorogato la decisione per l'ennesima volta ma il Consiglio non ci sta ... ilsussidiario.net