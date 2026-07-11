cesenatico bellavita 66mila euro dalla regione

Il consorzio di albergatori di Cesenatico Bellavita ha ricevuto un finanziamento di 66mila euro dalla Regione Emilia-Romagna. L’associazione, composta da circa trenta strutture alberghiere, è riconosciuta come una delle realtà di eccellenza della regione.

Il consorzio di albergatori Cesenatico Bellavita è tra le eccellenze dell’ Emilia-Romagna. L’associazione a cui aderiscono una trentina di strutture ricettive, ha infatti ottenuto un finanziamento di oltre 66mila euro per il progetto di promozione turistica, posizionandosi nella fascia alta del bando regionale relativo alla legge Regionale con l’Emilia-Romagna sostiene i club di prodotto e i progetti capaci di rafforzare l’offerta turistica dei territori. Si tratta di un riconoscimento importante non solo dal punto di vista economico, ma anche strategico, perché conferma la qualità del percorso intrapreso da Cesenatico Bellavita, in materia di promozione, internazionalizzazione, innovazione digitale e destagionalizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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