Bologna cooperativa condannata | 66mila euro di risarcimento

Una cooperativa di Bologna è stata condannata a pagare 66mila euro di risarcimento. Due dirigenti comunali sono stati chiamati a rispondere per il mancato controllo sulla gestione. La causa riguarda i rapporti tra i rappresentanti del Comune e la cooperativa denominata Estragon, coinvolti nelle decisioni e nei controlli sulla gestione dell’associazione. La sentenza stabilisce i limiti delle responsabilità dei funzionari pubblici in relazione a questa vicenda.

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? Domande chiave Chi sono i due dirigenti comunali chiamati a rispondere del mancato controllo?. Come si intrecciano i ruoli politici con la gestione della cooperativa Estragon?. Perché la gestione dei servizi cimiteriali è finita sotto la lente giudiziaria?. Quali altre figure politiche siedono nei consigli delle partecipate comunali?.? In Breve Corte dei Conti coinvolge due dirigenti comunali per mancati controlli amministrativi.. Sassone, Cavedagna e Zuntini hanno presentato l'esposto che ha aperto l'inchiesta.. Bologna Servizi Cimiteriali punta a 18.000 cremazioni annue per aumentare i dividendi.. Nomi come Enrico Di Stasi e Elena Leti figurano in Hera e Bologna Fiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, cooperativa condannata: 66mila euro di risarcimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Estragon deve risarcire il Comune di Bologna con 66mila euro: la decisione della Corte dei ContiBologna, 7 maggio 2026 – L’Estragon deve risarcire al Comune oltre 66mila euro di danni: non poteva partecipare ai bandi avendo arretrati sui... Morto durante il bondage ad Alessandria: amante condannata a un maxi-risarcimento da 450mila euroUna donna è stata condannata a risarcire con 450mila euro la famiglia di un uomo di 61 anni morto soffocato dieci anni fa mentre praticava il bondage... Argomenti più discussi: Estragon non aveva i permessi, dovrà restituire oltre 66mila euro al Comune; Estragon condannata dalla Corte dei Conti: dovrà restituire al Comune oltre 66 mila euro; Estragon ricorre contro la Corte dei Conti: Fondi essenziali durante il Covid.