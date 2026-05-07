Estragon non aveva i permessi dovrà restituire oltre 66mila euro al Comune

La Corte dei Conti ha condannato la società cooperativa Estragon a restituire più di 66.000 euro al Comune di Bologna. La decisione è legata al fatto che l'associazione non aveva ottenuto i permessi necessari per alcune attività svolte. La vicenda riguarda una questione di mancato rispetto delle normative, che ha portato alla richiesta di risarcimento. La società dovrà quindi restituire la somma stabilita dalla corte.

La Corte dei Conti ha condannato la società cooperativa Estragon a risarcire il Comune di Bologna per oltre 66mila euro. Secondo i giudici contabili, la società non avrebbe potuto partecipare a diversi bandi pubblici tra il 2019 e il 2022 perché risultava debitrice nei confronti di Palazzo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Oneri di urbanizzazione, lo scontro. Èlite fa ricorso, Comune battuto. Dovrà restituire 80mila euroUn debito fuori bilancio di quasi 90mila euro, con un’uscita per le casse pubbliche della metà. Monza, veicoli non reclamati: il Comune dovrà sborsare oltre 200mila euro ad AgliataL'inghippo è sorto ormai anni fa e a ricostruire la vicenda è stato il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni durante la seduta del...