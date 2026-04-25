Nelle ultime ore, la sede di un partito politico a Cesano Maderno è stata imbrattata con vernice. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per raccogliere eventuali testimonianze. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sugli autori dell'atto. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna da parte dei rappresentanti del partito coinvolto.

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 25 aprile 2026 – Vandali in azione nelle scorse ore in provincia di Monza e Brianza. A finire nel mirino la sede di Cesano Maderno di Forza Italia. L’accaduto è stato reso noto attraverso i social dal deputato e segretario regionale di Forza Italia Alessandro Sorte, che ha condiviso sul suo profilo Instagram e su quello del partito alcune foto che testimoniano quanto successo nella cittadina brianzola. ALESSANDRO SORTE POLITICO FORZA ITALIA Le scritte sulla sede di Cesano Maderno. "Questa notte a Cesano Maderno la sede di Forza Italia è stata imbrattata con scritte offensive e insulti – ha scritto l’esponente politico lombardo di FI –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imbrattata la sede di Forza Italia a Cesano Maderno: “Un gesto vile”

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