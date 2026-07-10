Ann Widdecombe il giallo della morte della pasionaria della Brexit | si indaga per omicidio

Notizia in breve

Le autorità stanno indagando sulla morte di Ann Widdecombe, figura di spicco della destra britannica e sostenitrice della Brexit. La donna, attiva in politica, scrittura e opinione pubblica, è deceduta recentemente. Le indagini sono state aperte per omicidio, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. La sua carriera si è estesa per quasi quarant’anni, durante i quali si è distinta come una delle voci più combattive del panorama politico conservatore.