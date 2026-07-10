Ann Widdecombe il giallo della morte della pasionaria della Brexit | si indaga per omicidio
Le autorità stanno indagando sulla morte di Ann Widdecombe, figura di spicco della destra britannica e sostenitrice della Brexit. La donna, attiva in politica, scrittura e opinione pubblica, è deceduta recentemente. Le indagini sono state aperte per omicidio, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli. La sua carriera si è estesa per quasi quarant’anni, durante i quali si è distinta come una delle voci più combattive del panorama politico conservatore.
Per quasi quarant'anni Ann Widdecombe ha incarnato una delle anime più combattive della destra britannica. Politica, scrittrice, opinionista e personaggio televisivo, è stata una protagonista della stagione conservatrice inaugurata da Margaret Thatcher, per poi trasformarsi in una delle sostenitrici più convinte della Brexit fino ad approdare accanto a Nigel Farage. Il giallo della morte: aperta un'indagine per omicidio. La sua famiglia ha confermato la morte all'età di 78 anni. Nelle ore successive all'annuncio, la polizia britannica ha reso noto di aver avviato accertamenti sulle circostanze del decesso, senza trarre conclusioni sulle cause mentre le verifiche sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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