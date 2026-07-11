La Festa del Gelato si svolge a Casalecchio di Reno dal 17 al 19 luglio, giunta alla 21esima edizione. L’evento comprende show cooking e sessioni con i maestri gelatai, oltre a musica e intrattenimento nelle vie e piazze principali del paese. Sono previsti tre giorni di attività che coinvolgono i partecipanti con momenti dedicati al gusto e alla cultura del gelato.

Torna, per la 21esima edizione, la Festa del Gelato a Casalecchio di Reno. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio: tre giorni di musica, divertimento e gusto tra le vie e le piazze centrali del paese. La grande novità di quest’anno, nonché il cuore pulsante della Festa, sarà la Gelato Experience, un’area allestita nel piazzale della chiesa di San Giovanni Battista, in via Marconi, e gestita da Michele de Somma della gelateria Colibrì. La zona sarà dedicata alla narrazione del gelato tramite diverse attività: dagli show cooking per i più piccoli, alle storie raccontate dai gelatieri del territorio sui segreti del loro mestiere. Tra di loro, ci sarà anche Fabio Biagi dello storico Ristorante Biagi, con la sua leggendaria Crema Biagi, venerdì 17 alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è la Festa del Gelato, dagli show cooking ai segreti dei maestri

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