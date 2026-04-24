A Piazza Dante al via Saporitissimo | eccellenze del gusto show cooking e tanti appuntamenti speciali

A Piazza Dante è iniziato Saporitissimo, evento dedicato alle eccellenze gastronomiche con show cooking e numerosi appuntamenti speciali. La manifestazione combina sapori e tradizioni culinarie, attirando appassionati e professionisti del settore. In parallelo, si svolge anche la selezione di Miss Italia, che aggiunge un elemento di spettacolo e prestigio alla giornata. La piazza si anima di pubblico e attività per tutto il pomeriggio.

Non solo sapori e tradizioni, ma anche eleganza e spettacolo con il prestigioso appuntamento con le selezioni di Miss Italia. L'edizione 2026 di Saporitissimo, in programma dal 24 aprile al 3 maggio a Piazza Dante, nel cuore di Napoli, promette di essere un evento imperdibile. La manifestazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Vedi Napoli e poi Mangia, rassegna di 20 appuntamenti di show cooking e 6 concerti. Ingresso gratuitoLa quarta edizione della rassegna "Vedi Napoli e poi Mangia" si svolgerà dal 26 marzo al 3 maggio. "Balconi fioriti" trasforma la piazza in un orto-giardino, tra laboratori, mostre e uno show cooking con i fioriDa decenni, a Santarcangelo la primavera sboccia nel terzo fine settimana di maggio con “Balconi Fioriti”, l’evento che trasforma le vie e le piazze... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Divieti di transito e di sosta con rimozione forzata - Viale della Repubblica, Piazza Dante e via O. Bandini; La troupe di Fuori dal coro aggredita in piazza Dante a Trento; Genova, riapre la storica trattoria Bedin di piazza Dante. Lo chef Serra: Mix di tradizione e futuro; Strage di multe in piazza Dante: scatta la rimozione delle moto. Piazza Dante a Caserta, restyling solo al palazzo privato: enti pubblici fantasmaIn via di disvelamento il quarto di piazza Dante, quello del porticato su cui insiste il Caffè Margherita, sottoposto a lavori di riqualificazione della facciata iniziati nel novembre dello scorso ... ilmattino.it Piazza Dante cambia il suo voltoCambia in modo permanente la viabilità in piazza Dante Alighieri. Il Comando di Polizia Locale ha disposto una riorganizzazione degli spazi di sosta a seguito dei lavori di riqualificazione recentemen ... polesine24.it Lo sapevi che piazza Dante un tempo non si chiamava così Prima di ospitare la statua del sommo poeta ospitava un mercato. Un piccolo mercato. Piazza Dante, oggi cuore pulsante della città, nasconde un passato che racconta la vita quotidiana di un p facebook