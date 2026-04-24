A Piazza Dante al via Saporitissimo | eccellenze del gusto show cooking e tanti appuntamenti speciali

Da napolitoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza Dante è iniziato Saporitissimo, evento dedicato alle eccellenze gastronomiche con show cooking e numerosi appuntamenti speciali. La manifestazione combina sapori e tradizioni culinarie, attirando appassionati e professionisti del settore. In parallelo, si svolge anche la selezione di Miss Italia, che aggiunge un elemento di spettacolo e prestigio alla giornata. La piazza si anima di pubblico e attività per tutto il pomeriggio.

Non solo sapori e tradizioni, ma anche eleganza e spettacolo con il prestigioso appuntamento con le selezioni di Miss Italia. L'edizione 2026 di Saporitissimo, in programma dal 24 aprile al 3 maggio a Piazza Dante, nel cuore di Napoli, promette di essere un evento imperdibile. La manifestazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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