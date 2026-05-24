Oggi si tiene l’ultima giornata dell’Italian Oyster Fest lungo la passeggiata Morin. La manifestazione prevede show cooking e attività dedicate ai bambini. L’evento si concentra su incontri e dimostrazioni per promuovere il consumo di ostriche italiane, con un’attenzione particolare a aspetti di gusto, sostenibilità e salute. La rassegna si conclude con un focus sulle prospettive di sviluppo della filiera ostricoltura.

Oggi giornata conclusiva dell’ Italian Oyster Fest in passeggiata Morin. La rassegna si chiede con gli ultimi eventi e incontri orientati a diffondere la conoscenza e il consumo dell’ ostrica italiana ponendo l’accento su gusto, sostenibilità, salute e prospettive di sviluppo della filiera. Si parte alle 11 al Pala Oyster in passeggiata Morin con lo show cooking ’L’ostrica della Spezia al ripieno di Liguria’ che vedrà la partecipazione dello chef Alessandro Dentone In collaborazione con Unione Regionale Cuochi Liguri e Gal Fish Liguria. Alle 12, in scena lo chef contest dedicato ai cuochi professionisti liguri. A seguire, alle 13, altro show cooking a cura di L’Angolo dei Sapori con Paola Pieroni dal titolo ’Tagliolini con ostrica a brezza salina’, intervengono il mitilicoltore Alessandro Palla e il vinicoltore, Pietro Galletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultima tappa del Fest. Tra show cooking e attività per i piccoli

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The Ultimate Kuwaiti Feast | Al Shemam at Souk Al-Mubarakiya

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