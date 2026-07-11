catania uccide il fratello a colpi di mannaia

Sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania, un uomo ha ucciso il fratello con una mannaia. La lite tra i due si è conclusa con il fratello che ha colpito l’altro più volte, provocandone la morte. La scena si è svolta davanti a testimoni e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’era più niente da fare.

Uccide il fratello a colpi di mannaia. E’ successo questa mattina, sabato 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania. La tragedia si è consumata al culmine di una lite tra i due uomini. I due fratelli, entrambi sulla sessantina, sono titolari di una pescheria e al termine di una violenta discussione, uno dei due ha colpito al collo con una mannaia l’altro, provocandogli una copiosa emorragia. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è morto. L’aggressore, tossicodipendente e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Riposto che procedono con le indagini, in attesa di ricostruire l’intera vicenda e trasmettere l’informativa alla Procura di Catania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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